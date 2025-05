Rainbow Six Siege E-Sports

Ubisoft kündigte den Start der neuen European Tier 2 Circuit Saison 2025/26 an. Die Saison bringt ein überarbeitetes Punktesystem, neue Regionen und zusätzliche Turniermöglichkeiten für ambitionierte "Rainbow Six Siege"-Teams in Europa, dem Nahen Osten und Nordafrika.

Das erste Hauptturnier der Saison, das R6 Central Combine, beginnt am 21. Juni mit offenen Qualifikationsrunden. Die besten Teams kämpfen sich durch mehrere Phasen bis zum grossen Offline-Finale, welches am 2. August in Düsseldorf vor Publikum ausgetragen wird. Insgesamt werden 20'000 € Preisgeld im Combine ausgeschüttet, wobei 10.000 € an das siegende Team gehen.

Der Zeitplan für das R6 Central Combine ist wie folgt: