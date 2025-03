Tom Clancy’s Rainbow Six Siege: Neue Ära startet am 10. Juni

Ubisoft kündigte heute an, dass "Tom Clancy's Rainbow Six Siege X", die grösste und umfassendste Weiterentwicklung in der Geschichte des Spiels, am 10. Juni als kostenloses Update für PlayStation 4, PlayStation 5, die Xbox One-Konsolenfamilie, Xbox Series X | S und Windows.

"Siege X" wird den neuen Modus Dual Front einführen, einen neuen permanenten und sich weiterentwickelnden 6v6-Modus. In diesem Modus müssen die Spielerinnen und Spieler drei gegnerische Sektoren sichern, während sie ihre eigenen auf einer völlig neuen Karte namens District verteidigen, die exklusiv für Dual Front entwickelt wurde. Spieler wählen aus einer kuratierten Liste von 35 Operatoren, die zum ersten Mal in Siege sowohl Angreifer als auch Verteidiger mischt, um ihre einzigartigen Fähigkeiten, Waffen und Gadgets auf nie dagewesene Weise zu kombinieren. Während des Spiels können sich die Spielenden in die Neutrale Zone begeben, um zeitlich begrenzte Aufgaben zu übernehmen und Belohnungen zu verdienen, die ihrem Team helfen, einen Vorteil gegenüber den Gegnern zu erlangen. Diese Aufgaben können den Verlauf des Matches verändern, erfordern aber auch strategische Entscheidungen, da die Verfolgung dieser Aufgaben Schlüsselpositionen für das gegnerische Team verwundbar machen kann. Mit der Möglichkeit, zu respawnen und einen neuen Operator zu wählen, um taktische Anpassungen vorzunehmen, bietet der neue Modus sowohl für neue als auch für erfahrene Spielende ein zugänglicheres Erlebnis und bleibt dabei der taktischen Tiefe treu, die Siege so einzigartig macht. Dual Front wird regelmässig aktualisiert, wobei die Auswahl der kuratierten Operatoren zweimal pro Saison wechselt und die Zuweisungen für die Neutrale Zone in jeder Saison geändert werden.

"Siege X" wird klassische Siege-Karten mit neuer Beleuchtung, Schatten und bis zu 4K-Texturen visuell verbessern. Clubhaus, Chalet, Grenze, Bank und Café werden zum Start verbessert, wobei jede Saison drei weitere modernisierte Karten hinzugefügt werden. Darüber hinaus wird das Update Gameplay-Features hinzufügen, die den taktischen Kern des Spiels vertiefen und ein dynamischeres und immersiveres Erlebnis schaffen. Neue zerstörbare Objekte, darunter Feuerlöscher, Gasleitungen und Metalldetektoren, bieten mehr strategische Möglichkeiten, Gegner zu überraschen und auszustechen, indem man Umgebung zum eigenen Vorteil nutzt. Die Navigation beim Abseilen wird durch eine verbesserte Steuerung flüssiger sein. Sie ermöglicht, horizontal zu laufen und um Gebäudeecken zu springen.

Das Audioerlebnis wird ebenfalls verbessert, einschliesslich einer Überarbeitung der Audioausbreitung und des Nachhalls. Dadurch ist es möglich, wichtige Informationen durch Audiohinweise zu sammeln, um die Position der gegnerischen Operator auf der Karte besser zu bestimmen. Der Onboarding-Prozess wird aufgefrischt, um Einsteigern zu helfen, die Grundlagen durch Tutorials und Feldtraining zu meistern, bevor sie sich in ihre Matches stürzen. Ebenfalls neu ist das Kommunikationsrad für eine einfachere Kommunikation mit Teamkameraden. Das aktualisierte „Pick and Ban“-System wird auch eine neue strategische Ebene schaffen, indem es Teams erlaubt, auf gegnerische Strategien zu reagieren und sich anzupassen, mit gleichzeitigem Bannen in jeder Runde, um den Prozess zu beschleunigen.

Mit diesem Update wird R6 ShieldGuard vorgestellt, der vielseitige Ansatz des Spiels zur Cheatbekämpfung. R6 ShieldGuard wird alle bestehenden Anti-Cheat-Initiativen vereinheitlichen und neue Technologien einführen, um das Spiel zu schützen, einschliesslich Live-Sicherheitsupdates, die ohne planmässige Wartung erfolgen und die Erstellung von Cheats erschweren. Es wird auch eine kontinuierliche Entwicklung und Verfeinerung der aktuellen Spielerschutzfunktionen geben, einschliesslich Anti-Toxizität-Initiativen, die ein verbessertes Reputationssystem mit sich bringen werden.

Ab dem 10. Juni wird Rainbow Six Siege auch kostenlos spielbar sein. Neue Spielerinnen und Spieler haben kostenlosen Zugang zu den Modi "Dual Front", "Unranked" und "Quick Play" sowie die Möglichkeit, bis zu 26 Operatoren durch Fortschritt zu verdienen. Durch ein Upgrade auf die Premium-Editionen schaltet man den Ranglistenmodus und den Siege Cup frei sobald Stufe 50 erreicht ist, und bietet sofortigen Zugang zu mehr Operatoren. Alle aktuellen Spieler behalten alle zuvor freigeschalteten Inhalte, einschliesslich Operatoren, Inventar und Fortschritt, und erhalten exklusive Veteranen-Belohnungen basierend auf dem Jahr, in dem sie dem Spiel beigetreten sind.

Der neue Dual Front-Modus lässt sich in der "Siege X"-Beta ausprobieren, die ab sofort bis zum 19. März auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC läuft. Die Beta beinhaltet das komplette Dual Front-Erlebnis und eine Liste von 35 Operatoren, eine Vorschau auf zusätzliche "Siege X"-Updates wie zerstörbare Objekte und Abseil-Upgrades sowie benutzerdefinierte Spiele, bei denen man sich mit Freunden zusammenschliessen kann.