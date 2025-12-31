Gamer bekommen Millionen in Rainbow Six Siege X

Der taktische Online-Shooter im Tom Clancy Universum "Rainbow Six Siege X" wurde zwischen den Feiertagen mächtig aufgewühlt. Der von Ubisoft entwickelte Titel wurde nämlich plattformübergreifend gehackt, was sich mitunter dadurch äusserte, dass Gamer zwei Milliarden In-Game-Währung und zahlreiche Skins erhielten. Die In-Game-Währung, die den Besitzer wechselte, summierte sich auf Millionen in echter Währung.

Seems like R6 is completely fucked. It’s unreal how bad.



Hackers have done the following.



1. Banned + unbanned thousands of people.

2. Taken over the ban feed can put anything.

3. Gave everyone 2 billion credits + renown.

4. Gave everyone every skin including dev skins. — KingGeorge (@KingGeorge) December 27, 2025

Update: Siege and the Marketplace have been intentionally shut down while the team focuses on resolving the issue. https://t.co/7k6Jsa5CiM — Rainbow Six Siege X (@Rainbow6Game) December 27, 2025

Als den aktiven "Rainbow Six Siege X" die Verfügbarkeit neuer spielbarer Charaktere, Anpassungsgegenstände, Skins und Ähnliches auffiel, begannen die einen, dies online zu diskutieren und die anderen davon zu profitieren und massiv Items freizuschalten. Ubisoft sah sich daraufhin gezwungen, die Server abzuschalten, um das Chaos zu bewältigen. Andere Symptome der Hacker-Aktion waren beispielsweise zahlreiche Bans und Entsperrungen gebannter Accounts sowie angezeigte sinnfreie Texte auf den Bildschirmen der Spieler. Durch Sperrungen von Fakeaccounts in einer bestimmten Reihenfolge erzielten die Hacker sogar die Lyrics zu "Billy Jean" von Michael Jackson: