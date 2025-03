Ubisoft und BLAST veröffentlichten den "Six Invitational 2025 Aftermovie". Der Kurzfilm widmet sich den ganz besonderen Momenten des Six Invitational 2025, welches vom 3. bis zum 16. Februar in Boston, Massachusetts, stattgefunden hat. Die Finals wurden in der MGM Music Hall ausgetragen.

Das Event lieferte ein unvergessliches E-Sports-Spektakel, bei dem eine elektrisierende Atmosphäre den intensiven Wettbewerb begleitete. Die 20 besten Rainbow Six Siege-Teams spielten im Turnier um ein Preisgeld von über 3'000'000 $ (USD). Nachdem sie im Vorjahr knapp gescheitert waren, holte sich das Team FaZe Clan in einem historischen Moment den ersten Six Invitational-Meisterschaftstitel, als es das Team BDS in einem packenden grossen Finale besiegte.