Rainbow Six Siege: Event M.U.T.E Protocol 3

In "Rainbow Six Siege" ist M.U.T.E Protocol 3 Redux gestartet und lässt Organiker und Robotiker in der neu gestalteten Turmkarte im futuristischen Retro-Look aufeinandertreffen.

Das zeitlich begrenzte Event läuft bis zum 31. Juli und lässt die Spielenden im Modus Wettrüsten gegeneinander antreten. Die M.U.T.E Protocol Collection wurde mit drei neuen Kosmetikpaketen - für Glaz, Alibi und Brava - sowie vier aktualisierten Paketen - für Oryx, Lion, Vigil und Ying - erneuert. Während des Events lassen sich kostenlose kosmetische Items freischalten, indem man sich einloggt, wöchentliche Herausforderungen abschliesst oder über Twitch Drops. ​

"Rainbow Six Siege" ist für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und für PC erhältlich.