Rainbow Six Siege Operation Tenfold Pursuit angekündigt

Ubisoft gab heute im Zuge des BLAST R6 Major Munich die neuen Inhalte für Year 10 Season 4 bekannt, die am 2. Dezember in "Rainbow Six Siege" verfügbar sein wird. Operation Tenfold Pursuit bringt ein Remaster für den angreifenden Operator Thatcher und stattet ihm mit einem neuen Gadget aus, das elektronische Geräte durch Oberflächen hindurch deaktivieren kann. Ausserdem erhält er eine neue, mächtige Waffe: die PMR90A2 Designated Marksman Rifle - doch er wird nicht der Einzige sein.

Die kommende Season liefert zudem auch eine Überarbeitung und Modernisierung der Karte "Festung" sowie modernisierte Versionen der Karten "Wolkenkratzer" und "Freizeitpark". Es wird auch umfassende Operator-Balancing-Updates geben sowie eine neue Playlist namens Testing Grounds, in der Spieler:innen während bestimmter Zeitfenster experimentelle Funktionen austesten können. Zusätzlich zu den Training Grounds, wird das Ranked-Matchmaking verbessert und die Frequenz von Player-Protection-Updates erhöht.

Der Dezember markiert das zehnjährige Bestehen von "Rainbow Six Siege". Um diesen Meilenstein zu feiern, wird es ein Wildcards-Event geben, das einen besonderen, zeitlich limitierten Spielmodus auf der Karte "Haus" bringen wird, der voller Easter Eggs und Rückblicke auf die Geschichte von Siege steckt. Spieler:innen sollten diesen Monat nicht verpassen, um im Rahmen dieser Jubiläumsfeier kostenlose Belohnungen zu erhalten.