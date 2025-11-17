Nach zwei Wochen intensiver Wettkämpfe wurde M80 zum Champion des BLAST R6 Munich Major 2025 gekürt. In einem packenden Best-of-5-Finale besiegten sie das Favoriten-Team Falcons und sicherten sich damit ein Preisgeld von 250.000 US-Dollar.

In einem nervenaufreibenden grossen Finale schlug M80 das Team Falcons mit 3:1. Es war das zweite Mal, dass Rainbow Six Esports nach Deutschland zurückkehrte und tausende leidenschaftliche Fans in seinen Bann zog. Zwischen den beiden Team-Kadern herrscht eine starke Rivalität – als sie das letzte Mal beim Manchester Major 2024 aufeinandertrafen, mündete es ebenfalls darin, dass das M80-Roster die Trophäe in die Höhe stemmte. Trotz der stark pro-europäischen Zuschauermenge vor Ort zeigte das nordamerikanische Team Entschlossenheit und Können und lieferte in den entscheidenden Momenten ab, was ihm schliesslich den Meistertitel sicherte.

"Es geht nicht um mich. Dieses Team arbeitet so hart und sie glauben an alles, was ich ihnen gesagt habe. Die Art und Weise, wie wir funktionieren, liegt nicht an mir, sondern daran, dass sie alle es annehmen und diese Teamkultur wie jetzt aufgebaut haben. Ohne sie wäre ich nichts. Sie haben einen kühlen Kopf bewahrt, es war so knapp. Eins ist sicher: Wir sind noch längst nicht fertig. Wir werden jede Trophäe holen, die wir können."

Fabian „Fabian“ Hällsten, Trainer von M80

In den vergangenen zwei Wochen kämpften die 16 besten Teams von "Rainbow Six Siege" gegeneinander und zeigten dabei eine spannende Mischung aus aussergewöhnlichen Leistungen und grossen Überraschungen, wo aufstrebende Teams hervorstachen und etablierte Grössen strauchelten.

Jume von Team Secret war der einzige deutsche Spieler des Turniers und hatte die Gelegenheit, vor heimischem Publikum zu spielen, scheiterte jedoch im Halbfinale des Lower Brackets, als sein Team von dem jetzt neugekrönten Champion M80 besiegt wurde.

Beim Munich Major waren 19 verschiedene Nationen vertreten. Das grosse Finale gestaltete sich als ein Showdown zwischen Nordamerika und Europa.

Durch seinen Turniersieg erhielt M80 nicht nur die kunstvoll gefertigte Trophäe, die thematisch an einen Operator angelehnt ist, sondern sicherte sich auch den Hauptpreis von 250'000 US-Dollar und beendete so das Jahr auf eindrucksvolle Weise.