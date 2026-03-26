Rainbow Six Siege: [Redacted]-Event im Video

Ubisoft verkündete, dass [Redacted], ein zeitlich begrenztes Infiltrations-Event in "Rainbow Six Siege", ab sofort verfügbar ist und bis einschliesslich 8. April läuft. Das Event ist inspiriert von "Metal Gear Solid" und lädt euch zu einer Infiltrationsmission ein, in der ihr Snake und Zero helft, verlorene Daten zurückzubekommen. Ihr könnt die Daten hacken, sie stehlen oder die Extraktion stoppen.

Das Team, das als erstes drei Runden gewinnt, gewinnt das Match. Ihr könnt auf der Angreiferseite aus Zero, Solid Snake, Iana, Ash und Maverick wählen. Auf der Verteidigerseite stehen Smoke, Ela, Jackal, Kaid und Kapkan zur Verfügung. Das Gameplay der Angreifer fokussiert sich vor allem auf Stealth und Infiltration, wobei sich der Spielstil der Verteidiger hingegen auf Überwachung und Festsetzen der Gegner konzentriert.