Tomy Clany's Rainbow Six Siege X Update verfügbar

Ubisoft gab bekannt, dass "Siege X", das bislang grösste und tiefgreifendste Update in der Geschichte von "Tom Clancy’s Rainbow Six Siege", ab im free-to-access verfügbar ist. Das Update kann auf PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Windows PC heruntergeladen werden.

"Siege X" führt mit Dual Front einen völlig neuen, permanenten 6v6-Spielmodus ein. Zum ersten Mal treten Angreifer und Verteidiger gemeinsam im selben Team an, um feindliche Sektoren einzunehmen und gleichzeitig eigene Sektoren zu verteidigen. Während eines Matches können Spielende respawnen, ihre Operatoren wechseln und zeitlich begrenzte Einsätze in neutralen Sektoren erfüllen. Das Update bringt ausserdem umfassende grafische, spielerische und akustische Überarbeitungen mit sich, darunter:

Fünf modernisierte 5v5-Karten zum Start – Clubhaus, Chalet, Grenze, Bank und Café – mit verbesserter Beleuchtung, neuen Schatteneffekten und optimierter Auflösung. Drei weitere Karten folgen in jeder kommenden Season.

Erweiterte Gameplay-Features wie neue zerstörbare Objekte, darunter Gasleitungen, Metalldetektoren und Feuerlöscher, die sich taktisch nutzen lassen, um Gegner zu überraschen. Die überarbeitete Navigation beim Abseilen ermöglicht nun horizontales Sprinten an Wänden und mehr Bewegungsfreiheit an Gebäudeecken.

Komplette Audio-Überarbeitung mit realistischeren Klangeffekten durch verbesserte Schallausbreitung und Hall – Spieler können dadurch wichtige Informationen durch Audiohinweise sammeln und so die Position und Beschaffenheit der Räume, in denen sich gegnerische Spieler auf der Karte befinden präziser lokalisieren.

Ein neues Onboarding-Erlebnis, das Einsteigern den Start erleichtert und ihnen dabei hilft, Fähigkeiten und Spielverständnis zu entwickeln. Darüber hinaus erwarten Spielende zahlreiche Quality-of-Life-Verbesserungen, ein überarbeitetes „Pick & Ban"-System sowie R6 ShieldGuard, Ubisofts ganzheitlicher Ansatz zur Cheatbekämpfung.

Mit dem Start des free-to-access Zugangs könnt ihr ab sofort die Basisversion von "Rainbow Six Siege" mit 26 Operatoren sowie in den Modi "Unranked", "Schnelles Spiel" und "Dual Front" kostenlos erleben. Weitere Operatoren lassen sich im Spielverlauf freischalten.