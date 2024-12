Tom Clancy's Rainbow Six Siege: Update 2.89 verfügbar

Ubisoft gibt bekannt, dass mittlerweile Update 2.89 für "Tom Clancy's Rainbow Six Siege" erschienen ist. Wir erfahren auch, was sich damit ändert.

Demnach führt Update 2.89 für "Tom Clancy's Rainbow Six Siege" zunächst einmal vollständiges Crossplay ein. Ausserdem wird der Shooter an vielen Stellen optimiert und verbessert. Kleinere Bugs und Ungereimtheiten sollten ebenfalls der Vergangenheit angehören. Sämtliche Details dazu können wir in den englischen Patchnotes nachlesen.

In "Tom Clancy's Rainbow Six Siege" wählen wir unseren Helden aus zahlreichen Kämpfern und entscheiden so über die Funktionen und Fähigkeiten in der nächsten Belagerung. Dank einer stetig wachsenden Auswahl an Kämpfern und Maps werden Strategien und Kampfgeschehen immer komplexer und halten regelmässig frische Herausforderungen bereit.

"Tom Clancy's Rainbow Six Siege" wurde am 1. Dezember 2015 für PS4, Xbox One und den PC veröffentlicht. Die Next-Gen-Upgrades für PS5 und Xbox Series X folgten genau fünf Jahre danach, also am 1. Dezember 2020.