Rainbow Six Siege: Ubisoft startet neuen Wettbewerb

Ubisoft kündigt die neue Turnierreihe "R6 Siege X Seasonal Series" für die Regionen Nord- und Südamerika, Europa/MENA und Asien-Pazifik an. Der Wettbewerb wird wöchentlich über eine Zeitspanne von zwei Monaten ausgetragen. Sowohl Konsolen- als auch PC-Spieler:innen können sich in Teams zusammenschliessen und gegeneinander antreten. Mit der neuen Turnierserie möchte man neue und erfahrene Siege X-Spielende in dem neuen Kapitel des Spiels willkommen heissen und in das E-Sports-Ökosystem integrieren.

Der offizielle Startschuss fällt am 15. August mit der ersten Ausgabe, bestehend aus:

Den R6 Siege X APAC North Summer Series

Den R6 Siege X North America Summer Series

Den R6 Siege X Europe/MENA Summer Series

Den R6 Siege X South America Winter Series

Zur Turnierseite der EU/MENA - Region