Ratatan: Early-Access-Roadmap vorgestellt

Noch in dieser Woche wird "Ratatan" bekanntlich auf den PC in den Early Access starten. Jetzt wurde von Entwickler Ratata Arts die Roadmap dafür vorgestellt.

Laut der Roadmap von "Ratatan" sind drei grössere Updates für Ende Oktober, Dezember und Frühjahr 2026 geplant. Wir können uns folglich auf viele neue Inhalte für den spirituellen Nachfolger von "Patapon" freuen.

Das erste Update für "Ratatan" wird unter anderem Super-Fever-Fähigkeiten und zusätzliche Upgrades sowie Kopfbedeckungen für Cobun-Charaktere und Zufallsereignisse einführen. Das zweite Update wird dann etwa Dark-Ratatan-Kämpfe als neue Szenarien hinzufügen.

Für nächstes Jahr wird eine neue Welt sowie Konsolenkompatibilität von "Ratatan" versprochen. Vorerst wird der Titel nur für PC verfügbar sein, die Konsolenversionen sollen ebenfalls 2026 folgen.

"Ratatan" startet übermorgen auf den PC in den Early Access.