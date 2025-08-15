Ratatan: Neuer Termin für den Early-Access-Beginn

Ende Juli hatte Entwickler Ratata Arts den für Ende des Monats geplanten Early-Access-Beginn für "Ratatan" auf unbestimmte Zeit verschoben. Jetzt gibt es einen neuen Start-Termin dafür und dieser liegt im September.

Demnach wird "Ratatan" nun am 19. September auf dem PC in den Early Access starten. Die Entwickler ergänzen, dass ihnen die zusätzliche Zeit weitere Möglichkeiten zum Feintuning gibt. Schliesslich will man am Ende die bestmögliche Version zur Verfügung stellen.

Als Einstimmung wird es bereits am 14. September einen Livestream zu "Ratatan" geben. Hier wird Tomokazu Sugita etwa die Post-Launch-Roadmap vorstellen oder geplante Updates thematisieren.

"Ratatan" ist für PS4, PS5, Xbox Series X, Switch und den PC in Entwicklung.