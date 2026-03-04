Ratatan hat einen Termin

Publisher Game Source Entertainment und die beiden Entwickler TVT und Ratata Arts haben den Releasetermin von "Ratatan" verkündet. Demnach ist es im Juli soweit.

So wird "Ratatan" am 16. Juli erscheinen. Als Plattformen gibt man PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch 2 und den PC an.

Ein neuer Release Date Trailer zu "Ratatan" begleitet die freudige Nachricht. Darin wird uns über eine Minute lang in erster Linie knallbuntes Gameplay gezeigt, wobei gleichzeitig auch die musikalische Untermalung einen ganz besonderen Eindruck hinterlässt.

"Ratatan" ist auf dem PC bereits am 18. September 2025 in den Early Access gestartet.