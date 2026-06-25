Ratatan verschoben

Publisher Game Source Entertainment und die beiden Entwickler TVT und Ratata Arts geben bekannt, dass sich der Release von "Ratatan" nach hinten verschiebt. Eigentlich sollte es am 16. Juli soweit sein.

Mit dem 15. Oktober wird gleichzeitig aber auch ein neuer Erscheinungstermin für "Ratatan" verkündet. Das offizielle Statement von Ratata Arts und Produzent Kazuto Sakajiri zu dem Thema liest sich folgendermassen:

"Wir möchten euch einige sehr wichtige Entwicklungen vorstellen.

Zunächst einmal möchten wir uns für die lange Funkstille entschuldigen, aber wie bei den meisten Spielen bedeutet die Phase kurz vor der Fertigstellung viel zusätzliche Arbeit, Fehlerbehebungen und insgesamt unerwartete Probleme, sodass sich das gesamte Team darauf konzentriert hat.

In dieser Zeit wurde klar, dass wir, um die maximale Qualität des Spiels zu erreichen, mehr Zeit für die Fehlerbehebung und den Feinschliff benötigen würden. Aufgrund dieser Änderungen wird das neue Veröffentlichungsdatum für alle Versionen der 15. Oktober 2026 sein. Wir entschuldigen uns aufrichtig für die dadurch entstehenden Unannehmlichkeiten.

Wir wissen, dass niemand Verzögerungen mag, aber sie werden uns helfen, das bestmögliche Spiel zu entwickeln. Sakajiri-san, der Executive Producer des Spiels, möchte Folgendes sagen:

Zunächst möchte ich allen Unterstützern, die uns bisher zur Seite gestanden haben, meinen herzlichen Dank aussprechen.

Dieses Spiel konnte nur dank der anfänglichen Unterstützung auf Kickstarter realisiert werden.

Trotz aller Herausforderungen und Schwierigkeiten bei der Entwicklung des Spiels war es die Unterstützung der Unterstützer, die uns weitermachen liess.

Leider benötigen wir noch ein wenig zusätzliche Entwicklungszeit und mussten die Veröffentlichung des Spiels verschieben.

Diese Verzögerung tut mir wirklich leid für alle Unterstützer, die bisher geduldig gewartet haben.

In unserem ursprünglichen Entwicklungsplan hatten wir nicht vorgesehen, einen Early-Access-Zugang anzubieten und das Spiel anschliessend auf der Grundlage des Feedbacks so stark anzupassen, wie wir es getan haben. Natürlich ist Ratatan dank dieses Feedbacks sogar noch besser geworden, als wir es geplant hatten.

Allerdings haben die Online-Unterstützung, die Portierung des Spiels auf eine Vielzahl von Plattformen und die Verbesserung des gesamten Spielerlebnisses dazu geführt, dass wir mehr Entwicklungszeit benötigten.

Wir haben alle Optionen abgewogen und beschlossen, dass wir lieber das bestmögliche Spiel entwickeln wollen, auch wenn dies eine Verschiebung der Veröffentlichung bedeutet.

Ich bin fest davon überzeugt, dass wir dank dieser Verzögerung das bestmögliche Produkt schaffen können, und wir werden unser Bestes geben.

Für mich sind alle hier nicht nur Unterstützer, sondern Freunde, die uns auf diesem Weg beim Entwickeln des Spiels geholfen haben.

Ratatan existiert nur dank eurer Unterstützung.

Ich entschuldige mich aufrichtig für die Verzögerung, habe aber vollstes Vertrauen darin, dass wir am 15. Oktober ein grossartiges Spiel veröffentlichen werden.

Wir werden alles tun, was wir können, um dieses Spiel grossartig zu machen, daher vielen, vielen Dank für euer Verständnis."