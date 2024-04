Nein, das ist kein verspäteter Aprilscherz. Insomniac Games hat sein "Ratchet & Clank" acht Jahre nach dessen Release mit einem Update versorgt. Wir sagen euch auch, was sich damit ändert.

Ratchet & Clank (PS4)

Besagtes Update für "Ratchet & Clank" ergänzt nämlich die Waffe "The Boucer", die bisher lediglich Vorbestellern zur Verfügung stand. James Stevenson, der Community und Marketing Director bei Insomniac Games ist, sagt ergänzend dazu, dass er ungefähr eine halbe Dekade lang (!) versuchte dies möglich zu machen. Ach ja, die Waffe kann übrigens unter anderem auch in "Ratchet & Clank: Rift Apart" gesehen und natürlich ausprobiert werden.

Das letzte grössere Update für "Ratchet & Clank" wurde im Jahr 2021 veröffentlicht. Damals wurde für butterweiche 60 Bilder pro Sekunde gesorgt.

In PAL-Gefilden ist "Ratchet & Clank" seit 20. April 2016 exklusiv für PS4 erhältlich.