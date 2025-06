Easter Egg in Ratchet & Clank: Rift Apart enthüllt

Senior Designer Grant Parker hat jetzt zum vierten Geburtstag von "Ratchet & Clank: Rift Apart" ein Easter Egg in dem Jump & Run enthüllt. Bis dahin war dieses tatsächlich unentdeckt geblieben.

Ratchet & Clank: Rift Apart

Konkret handelt es sich dabei um ein Minispiel, das wir im Zurkie's (einer Art Bar) betreiben konnten. Darin hätten wir auf einem mechanischen Bullen geritten.

In "Ratchet & Clank: Rift Apart" hüpfen wir mit Ratchet und Clank durch die Dimensionen, während sie es mit einem bösen Herrscher aus einer anderen Realität aufnehmen. Wir springen in irrsinnigem Tempo von einer actiongeladenen Welt in die nächste und erleben eine überwältigende Grafik und ein aberwitziges Waffenarsenal.

"Ratchet & Clank: Rift Apart" erschien am 11. Juni 2021 für PS5. Die PC-Umsetzung folgte am 26. Juli 2023.