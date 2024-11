Insomniac Games hat ein weiteres Update für "Ratchet & Clank: Rift Apart" veröffentlicht. Hier sind wir mittlerweile bei der Version 1.005.003 angelangt.

Ratchet & Clank: Rift Apart

Besagtes Update für "Ratchet & Clank: Rift Apart" sorgt dafür, dass an der Performance geschraubt wird. Die Stabilität des Spiels sollte sich dadurch ebenfalls verbessern.

In "Ratchet & Clank: Rift Apart" hüpfen wir mit Ratchet und Clank durch die Dimensionen, während sie es mit einem bösen Herrscher aus einer anderen Realität aufnehmen. Wir springen in irrsinnigem Tempo von einer actiongeladenen Welt in die nächste und erleben eine überwältigende Grafik und ein aberwitziges Waffenarsenal.

"Ratchet & Clank: Rift Apart" erschien am 11. Juni 2021 für PS5. Die PC-Umsetzung folgte am 26. Juli 2023.