Ravenswatch auf Konsole mit Crossplay

Nacon und Pastech Games haben enthüllt, dass die Konsolenfassung von "Ravenswatch" auch Crossplay bieten wird. Nähere Details dazu verriet man auch.

Demnach können sich Spieler auch plattformübergreifend gegen die Alpträume verbünden, welche die Welt von Rêverie bedrohen. Ein neuer Gameplay-Trailer zeigt gleichzeitig über eine Minute lang, wie in dem Spiel kooperativ zu Werke gegangen wird.

In "Ravenswatch" können bis zu vier Spieler zusammenarbeiten und als einer der neun Helden spielen, jeder mit individuellen Mechaniken und Fähigkeiten. Das Rotkäppchen ist etwa tagsüber eine schnelle Assassinin und nachts ein brutaler Werwolf, während Aladdin auf die kosmischen Kräfte des Lampengeistes zurückgreifen kann. Sämtliche Helden haben zahlreiche Möglichkeiten, sich im Verlauf eines Spieldurchlaufs weiterzuentwickeln. Sun Wukong kann sich zum Beispiel entweder in eine unüberwindbare Barriere verwandeln oder einen fragilen, aber schlagfertigen Glaskanonen-Build nutzen.

Im Team kommen die Helden-Fähigkeiten in "Ravenswatch" naturgemäss am besten zur Geltung. Die Gegner sind dabei zwar widerstandsfähiger, können aber mit gemeinsamen Angriffen überwunden werden. Beowulf kann etwa mit seinem Schild Schläge einstecken, während die Schneekönigin und Melusine ihre ultimativen Angriffe aus mittlerer Distanz abfeuern. Werden Gepettos Blitzableiter-Dummies mit Sun Wukongs Donnerwolke kombiniert, wird ein Gewittersturm entfesselt. Eine weitere Strategie ist es, Gegner umgehend in einen Blutungszustand zu versetzen, damit Carmilla mit ihrer Sadismus-Passivfähigkeit kritische Schläge mit zehnfacher Kraft austeilen kann.

In "Ravenswatch" ist kein Spieldurchlauf wie der andere. Mit mehr als 200 Talenten, 50 magischen Gegenständen, massig Build-Kombinationen, vier Schwierigkeitsgraden, benutzerdefinierten Spielmodi und Online-Crossplay-Koop für bis zu vier Spieler bietet der Titel einen hohen Wiederspielwert.

"Ravenswatch" ist bereits für den PC erhältlich. PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X folgen am 28. November. Nintendos Switch wird schliesslich im Laufe des nächsten Jahres bedient.