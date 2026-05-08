Ravenswatch: Switch-2-Umsetzung vorgestellt

Publisher Nacon und Entwickler Passtech Games haben "Ravenswatch" auch für Switch 2 angekündigt. Über ein weiteres Gratis-Update können wir uns zudem noch in diesem Monat freuen.

So wird "Ravenswatch" irgendwann im Herbst auch für Nintendos aktuellste Hybridkonsole veröffentlicht. Ein genauer Releasetermin für die Portierung wird natürlich noch folgen.

Bereits am 27. Mai wird dagegen bereits das kostenlose "Song of Thieves"-Update für "Ravenswatch" erscheinen. Dessen Herzstück ist eine neue Gegnerfraktion in Form der Diebe. Mit Stingy Jack gibt es aber auch gleichzeitig eine weitere Bedrohung für unsere Beute. Einen Teaser zu den kommenden Inhalten hat man schon jetzt parat.

"Ravenswatch" ist bereits für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC erhältlich.