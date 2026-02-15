Rayman bekommt eine Retail-Fassung spendiert

Im Rahmen der jüngsten Sony State of Play wurde mit „Rayman: 30th Anniversary Edition“ überraschend eine Jubiläums-Compilation des ersten „Rayman“-Spiels von Ubisoft angekündigt und gleichzeitig digital veröffentlicht. Nun steht fest: Auch Sammler kommen auf ihre Kosten, denn für Nintendo- und PlayStation-Spieler erscheint eine physische Version.

„Rayman“ zählt zu den ältesten Videospielmarken Ubisofts. Der gliederlose Held hüpft bereits seit Jahrzehnten von Plattform zu Plattform, auch wenn es seit der Veröffentlichung von „Rayman Legends“ im Jahr 2007 vergleichsweise ruhig um das frühere Ubisoft-Maskottchen geworden ist. Anlässlich des 30-jährigen Jubiläums kehrt die Reihe nun mit der „Rayman: 30th Anniversary Edition“ zurück, die insgesamt fünf unterschiedliche Versionen des Serienerstlings umfasst.

Doch damit nicht genug: Ubisoft kündigt zudem eine bislang unveröffentlichte Fassung des Spiels an, die ursprünglich für das Super Nintendo geplant war und nun erstmals der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird.

Wer sich für die physische Edition entscheidet, darf sich neben einer Disc für PlayStation 5 beziehungsweise einer Cartridge für Nintendo Switch über mehrere Extras freuen. Zum Lieferumfang zählen unter anderem zusätzliche Postkarten, wiederverwendbare Sticker sowie ein doppelseitiges Poster.

Die „Rayman: 30th Anniversary Edition“ ist bereits digital für PC (Steam), PlayStation 5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch erhältlich.