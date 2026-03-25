Rayman: 30th Anniversary Edition bekommt neuen Patch

Ubisoft und Digital Eclipse haben ein erstes Update für „Rayman: 30th Anniversary Edition“ angekündigt. Version 1.1 soll Anfang bis Mitte April erscheinen und bringt vor allem Verbesserungen bei Komfort und Stabilität.

Im Fokus stehen mehrere Quality-of-Life-Anpassungen. So lassen sich künftig separate Speicherstände für verschiedene Profile anlegen, während das Zurücksetzen des Spiels keinen Einfluss mehr auf bestehende Speicherdateien hat. Zudem wurde die Rewind-Funktion überarbeitet und kann jetzt optional deaktiviert werden.

Auch technisch wird nachgebessert: Ein Fehler, der zum Verlust von Spielfortschritt in bestimmten Versionen führen konnte, wurde behoben. Darüber hinaus adressiert das Update Probleme mit verzögerten Soundeffekten, Abstürzen sowie Darstellungsfehlern im „History“-Modus.

Weitere Fixes betreffen unter anderem Performance-Probleme bei höheren Bildwiederholraten sowie diverse Audio- und Interface-Bugs. Insgesamt zielt das Update darauf ab, die Spielerfahrung der Jubiläums-Sammlung deutlich zu stabilisieren.