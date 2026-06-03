Rayman Legends Retold angekündigt

Nachdem sich die Hinweise darauf in den vergangenen Tagen immer verdichteten, haben Publisher Ubisoft und die beiden Entwickler Ubisoft Montpellier und Ubisoft Milan im Rahmen des State of Play am gestrigen Abend tatsächlich "Rayman Legends Retold" für PS5, Xbox Series X, Switch 2 und den PC enthüllt. Erste Informationen und einen Trailer dazu hatte man ebenfalls parat.

In "Rayman Legends Retold" begeben wir uns auf eine kühne Neuinterpretation des gefeierten Hüpfspiels, voller neuer Inhalte und erzählerischer Wendungen. Als darin ein finsterer Bösewicht die "Glade of Dreams" mit Verderbnis überzieht, begeben wir uns allein oder im Koop-Modus mit bis zu vier Spielern auf eine Reise durch die bezaubernden Welten dieses rasanten Side-Scrolling-Abenteuers, in dem jeder Stolperer und jede Überraschung zum Chaos beiträgt.

Einen Trailer zu "Rayman Legends Retold" gibt es auch zu sehen. Dieser stimmt uns über zwei Minuten lang mit knallbunten Sequenzen auf das Spiel ein und macht Lust auf mehr.

"Rayman Legends Retold" erscheint am 1. Oktober.