Rayman Legends: Baldige Enthüllung des Remakes?

Aktuell mehren sich die Gerüchte, dass Ubisoft schon bald ein Remake von "Rayman Legends" ankündigen könnte. Ein Zeitraum dafür wird in diesem Zusammenhang auch genannt.

Stein des Anstosses ist eine Aussage von Tom Henderson von Insider Gaming. Laut ihm könnte Ubisoft irgendwann im Sommer eine Neuauflage von "Rayman Legends" enthüllen. Ubisoft selbst hat sich bisher noch nicht offiziell zu dem Thema geäussert, aber das kann sich natürlich theoretisch jederzeit ändern.

Bereits am 1. September 2022 hatte Ubisoft die Multiplayer-Unterstützung von "Rayman Legends" beendet. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Rayman Legends" ist für PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, Wii U, Switch, PlayStation Vita und den PC erhältlich.