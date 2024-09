Frischer Trailer zu River City Saga: Three Kingdoms Next

Publisher Arc System Works hat einen weiteren Trailer zu "River City Saga: Three Kingdoms Next" veröffentlicht. Ohne grosse Umschweife, hier ist er:

Hier werden uns über drei Minuten lang neue Einblicke in "River City Saga: Three Kingdoms Next" geboten. Dabei gibt es etwa flotte Gameplay-Sequenzen zu sehen. Ausserdem werden die einzelnen Charaktere vorgestellt.

Einen Abriss zur Story gibt es ebenfalls schon: In "River City Saga: Three Kingdoms" haben wir demnach unseren geliebten Helden Kunio als Guan Yu durch die kriegführenden Staaten des feudalen China wandern lassen. Die Geschichte von "River City Saga: Three Kingdoms Next" setzt nach der Schlacht an den Roten Klippen ein und setzt sich fort, bis sie ihren Höhepunkt in der Schlacht in den Wuzhang-Ebenen erreicht. Mit insgesamt 100 Charakteren aus River City wird die Geschichte sowieso nicht ohne eine verrückte Wendung enden.

"River City Saga: Three Kingdoms Next" erscheint in digitaler Form am 7. November für PS4, Switch und den PC.