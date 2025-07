Ready or Not im Launch-Trailer

VOID Interactive hat heute den Konsolen-Launch-Trailer von "Ready or Not" veröffentlicht, mit dem sie die neuesten Rekruten des LSPD willkommen heissen, während es heute weltweit für Konsolen erscheint.

"Ready or Not" ist jetzt erhältlich und fordert euch heraus, als Elite-SWAT-Kommandant für Ordnung in einer von Chaos und Korruption überschwemmten Stadt zu sorgen. Ihr führt ein Team hochqualifizierter SWAT-Beamter durch unvorhersehbare und riskante Missionen gegen skrupellose Kriminelle und verhindert so, dass die Stadt völlig dem Chaos verfällt.

Die "Ready or Not"-Digital-Edition ist ab sofort für die PlayStation 5 und die Xbox Series X|S erhältlich. Die kürzlich angekündigte physische Edition erscheint am 8. August für PlayStation 5 und Xbox Series X.