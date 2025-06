Ready or Not im Juli auch für Konsole

Angekündigt sind die Konsolenportierungen von "Ready or Not" ja schon seit April. Aber erst jetzt gibt es einen konkreten Releasetermin dafür.

Demnach ist "Ready or Not" ab 15. Juli auch für PS5 und Xbox Series X verfügbar. Einen atmosphärischen Release Date Trailer gibt es sogar schon jetzt zu sehen. Dieser gefällt mit einer flotten Mischung aus Story- und Gameplay-Sequenzen.

In "Ready or Not" sorgen wir als als Elite-SWAT-Commander in einer von Chaos und Korruption bedrohten Stadt für Ordnung. Wir führen dabei ein Team von SWAT-Officern durch hochriskante Missionen gegen skrupellose Verbrecher und bewahren die Stadt vor dem Chaos. Zudem kämpfen wir mit realen Waffen und Ausrüstungen in an aktuelle Ereignisse angelehnten Missionen gegen die Kriminellen von Los Sueños. Bei jeder unserer Entscheidungen, von der Auswahl unseres Trupps bis zu taktischen Kampfbefehlen, geht es um Leben und Tod.

"Ready or Not" ist seit 13. Dezember 2023 für den PC erhältlich.