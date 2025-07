Ready or Not: Tolle Verkaufszahlen

VOID Interactive hat bekannt gegeben, dass sich der taktischer Shooter "Ready or Not" seit seiner Veröffentlichung am 15. Juli bis zum Samstag, dem 19. Juli, offiziell über 1 Million Mal für Konsolen verkauft hat.

Letzte Woche hat VOID Interactive sein Spiel für PlayStation 5 und Xbox Series X|S veröffentlicht und damit sein Ziel erreicht, den erfolgreichen PC-Hit einer ganz neuen Spielergemeinde zugänglich zu machen.

Diese Nachricht folgt auf die Ankündigung im April, dass die PC-Verkäufe die Marke von 9 Millionen überschritten haben. Bis heute wurden über alle Plattformen hinweg insgesamt mehr als 10 Millionen Einheiten verkauft – eine unglaubliche Leistung für ein unabhängiges Unternehmen mit AAA-Ambitionen.

"Als wir Ready or Not auf dem PC veröffentlichten, dauerte es etwa 36 Tage, bis wir eine Million verkaufte Einheiten erreicht hatten. Auf der Konsole waren es etwa 3,6 Tage. Ich bin unglaublich stolz auf das Team und darauf, was wir gemeinsam erreicht haben. Das ist ein grosser Moment – und einer, den wir nicht als selbstverständlich ansehen. Auch am ersten Wochenende fallen die Spielerezensionen weiterhin positiv aus. Das Team arbeitet bereits intensiv daran, Probleme zu beheben und das Spielerlebnis kontinuierlich zu verbessern. Wir bedanken uns bei unseren Spielern, Partnern und allen, die an dieses Projekt geglaubt haben."

Julio Rodriguez, CEO von VOID Interactive

"Die Resonanz der Konsolenspieler hat uns völlig überwältigt. Von den aufregenden Tagen, als unser Early-Access-Trailer für den PC für Furore sorgte, bis hin zum weltweiten Wachstum der Community über alle Plattformen hinweg – das ist sehr bewegend und zeugt vom unglaublichen Engagement des gesamten Teams von VOID Interactive, die Vision von ‚Ready or Not‘ Wirklichkeit werden zu lassen."

Stirling Rank, Creative Director und COO von VOID Interactive

"Ready or Not" ist vollständig plattformübergreifend für Crossplay verfügbar. Die physische Version ist ab 8. August erhältlich.*