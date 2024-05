Realm of Ink: Neuer Trailer

663 Games, Leap Studio und Maple Leaf Studio haben einen frischen Trailer zu "Realm of Ink" veröffentlicht. Diesen wollen wir euch nicht vorenthalten.

Hier gibt es über viereinhalb Minuten lang einen beeindruckenden Bosskampf aus "Realm of Ink" zu sehen. Dieser gefällt auch in optischer Hinsicht.

"Realm of Ink" entführt uns in ein Roguelite-Actionspiel im ikonischen Tinten-Stil. Die Heldin Red, anfangs als Schwertkämpferin, entdeckt bei der Verfolgung eines Fuchses, dass sie lediglich eine fiktive Figur aus der namensgebenden Kurzgeschichtensammlung "Realm of Ink" ist. Um ihrem Schicksal zu entkommen, müssen dunkle Geheimnisse gelüftet werden.

"Realm of Ink" ist für noch nicht näher spezifizierte Konsolen und den PC in Entwicklung. Der Early-Access-Release für den PC geht am 17. Mai über die Bühne.