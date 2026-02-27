Realm of Ink hat einen Erscheinungstermin

663 Games, Leap Studio und Maple Leaf Studio haben einen Erscheinungstermin für "Realm of Ink" bekanntgegeben. Demnach ist es im Mai soweit.

Konkret wird "Realm of Ink" ab 26. Mai erhältlich sein. Als Plattformen werden PS5, Xbox Series X, Switch und der PC angegeben. Über Unterschiede zwischen den einzelnen Versionen ist nichts bekannt. Ob es auch eine native Version für Switch 2 geben wird, ist noch unklar.

Ein neuer Release Date Trailer stimmt uns schon jetzt fast zwei Minuten lang auf "Realm of Ink" ein. Dieser gefällt mir einer kurzweiligen Mischung aus Zwischensequenzen und Gameplay.

Das letzte Lebenszeichen von "Realm of Ink" hatte es im Mai 2024 gegeben. Damals hatte man einen sehenswerten Bosskampf aus dem Spiel veröffentlicht. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Realm of Ink" war im November 2023 angekündigt worden.