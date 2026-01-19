Reanimal bekommt Freundes-Pass

THQ Nordic und die Tarsier Studios haben mittlerweile bestätigt, dass ein Freundes-Pass zu "Reanimal" erscheinen wird. Noch sind aber nicht alle offenen Fragen dazu geklärt.

So steht nämlich noch nicht fest, ob der Freundes-Pass zu "Reanimal" schon simultan zum Launch verfügbar sein wird. Er ermöglicht grundsätzlich das gemeinsames Spielen ohne den gemeinsamen Kauf: Eine Person erwirbt dabei das Spiel, lädt einen Freund über eine Einladung ein und öffnet somit den Zugang zum Koop-Modus. Der Mitspieler installiert dann lediglich den Freunde-Pass auf der gewünschten Plattform. Das Verfahren kann plattformübergreifend genutzt werden.

In der vergangene Woche wurde die spielbare Demo von "Reanimal" auch für Switch 2 veröffentlicht. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Reanimal" erscheint am 13. Februar für PS5, Xbox Series X, Switch 2 und den PC.