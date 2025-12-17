Reanimal erreicht Goldstatus

Gute Nachrichten zu "Reanimal": THQ Nordic und die Tarsier Studios geben nämlich bekannt, dass das Koop-Horror-Adventure jetzt Goldstatus erreicht hat.

Folglich steht einem pünktlichen Release von "Reanimal" nichts mehr im Weg. Schon seit November wissen wir ja, dass das Koop-Horror-Adventure am 13. Februar 2026 für PS5, Xbox Series X, Switch 2 und den PC veröffentlicht wird. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

Wer schon jetzt in "Reanimal" reinschnuppern möchte, kann dies dank einer Demo für PS5, Xbox Series X und PC gerne tun. Für Switch 2 wird der spielbare Appetithappen zu einem späteren Zeitpunkt nachgereicht.

"Reanimal" war im August 2024 bei der gamescom Opening Night Live enthüllt worden.