Reanimal: Kommentiertes Gameplay

Publisher THQ Nordic und Entwickler Tarsier Studios haben kommentiertes Gameplay aus "Reanimal" veröffentlicht. Dieses wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Hier wird uns über fünf Minuten lang gezeigt, was spielerisch von "Reanimal" zu erwarten ist. Dabei versprühen die düsteren Sequenzen in erster Linie eine Atmosphäre, die Lust auf mehr macht. Dazu erklären die Entwickler ihre konzeptionellen Ideen dahinter.

Zudem erfahren wir, dass bereits heute eine spielbare Demo von "Reanimal" für den PC erscheint. Diese wird jedoch im Rahmen des Steam Next Fests nur zeitlich begrenzt verfügbar sein.

"Reanimal" erscheint im ersten Quartal 2026 für PS5, Xbox Series X, Switch 2 und den PC.