Reanimal hat einen Releasetermin

Publisher THQ Nordic und Entwickler Tarsier Studios haben mittlerweile einen Releasetermin für "Reanimal" bekanntgegeben. Demnach ist es im Februar 2026 soweit.

Konkret wird "Reanimal" ab 13. Februar 2026 erhältlich sein. Als Plattformen werden PS5, Xbox Series X, Switch 2 und der PC angegeben.

Die freudige Nachricht wird von einem neuen Pre-Order Trailer zu "Reanimal" begleitet. Dieser zeigt uns über eine Minute lang mit düsteren Bildern, was von dem Spiel zu erwarten ist. Die effektive Verwendung des Sounds passt gleichzeitig wunderbar dazu.

Wer bereits heute in "Reanimal" reinschnuppern möchte, kann dies dank einer Demo für PS5, Xbox Series X und PC schon tun. Für Switch 2 wird der spielbare Appetithappen zu einem späteren Zeitpunkt noch nachgereicht.

"Reanimal" war im August 2024 bei der gamescom Opening Night Live vorgestellt worden.