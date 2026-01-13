Reanimal: Nintendo Switch 2 Demo veröffentlicht

Mit nur noch 30 Tagen bis zum Launch startet "Reanimal" mit voller Geschwindigkeit in den Endspurt: Das Spiel hat inzwischen über 1 Million Demo-Downloads erreicht und wird bereits jetzt als eines der meist erwarteten Spiele des Jahres 2026 gefeiert. Heute heissen THQ Nordic und Tarsier Studios eine ganz neue Spielerschaft willkommen – mit der Veröffentlichung der "Reanimal"-Demo für Nintendo Switch 2.

"Ich freue mich riesig, dass bereits so viele Menschen die Demo spielen und wir so viel positives Feedback erhalten. Wir stecken unglaublich viel Herzblut in unsere Spiele, und zu sehen, wie viele Menschen das schätzen, ist ein grossartiges Gefühl für das gesamte Team. Jetzt richten wir unseren Fokus voll auf den Release von REANIMAL am 13. Februar – nach all der harten Arbeit können wir es kaum erwarten, dass die Spielerinnen und Spieler das komplette Spiel endlich in den Händen halten."

Oliver Merlöv, CEO von Tarsier Studios