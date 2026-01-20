Reanimal: Flotter Übersichtstrailer

THQ Nordic und die Tarsier Studios präsentieren einen neuen Übersichtstrailer zu "Reanimal". Diesen wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Hier wird uns eine Minute lang kurz, knapp und präzise erklärt, was "Reanimal" ausmacht. Die atmosphärischen In-Game-Sequenzen werden dabei auch passend kommentiert und die Akustik ist zwar nur dezent, passt aber wunderbar dazu.

Über mangelndes Material oder fehlende Informationen zu "Reanimal" konnten wir uns in letzter Zeit ohnehin nicht beklagen. So wurde erst letzte Woche dessen spielbare Demo auch für Switch 2 veröffentlicht und gestern ein Freundes-Pass dafür in Aussicht gestellt. Unsere Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Reanimal" erscheint am 13. Februar für PS5, Xbox Series X, Switch 2 und den PC.