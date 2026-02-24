Reanimal: Offizieller Auszeichnungstrailer

Publisher THQ Nordic und Entwickler Tarsier Studios versorgen uns mit dem offiziellen Auszeichnungstrailer zu "Reanimal". Diesen solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Wie bei diesem Trailerformat üblich, wird uns hier nämlich fast eine Minute lang eine kurzweilige Mischung aus In-Game-Sequenzen und den Stimmen der Fachpresse geboten. Wir bekommen also ordentlich Lust auf "Reanimal" gemacht und erfahren gleichzeitig dessen zentrale Wesenszüge.

Pünktlich zum Launch war auch der sehenswerte Launchtrailer zu "Reanimal" veröffentlicht worden. Unsere damalige Meldung zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Reanimal" erschien am 13. Februar für PS5, Xbox Series X, Switch 2 und den PC.