Entlassungen bei Rec Room

Auch bei Rec Room ist es mittlerweile leider zu Entlassungen gekommen. Genauere Details dazu liegen bereits vor.

Demnach ist etwa die Hälfte der Belegschaft von dem Stellenabbau bei Rec Room betroffen. Das Unternehmen hinter der gleichnamigen, auf nutzergenerierten Inhalten basierenden Social-Gaming-Plattform begründet den Schritt mit der momentanen finanziellen Lage.

In einer offiziellen Mitteilung erklärten die Gründer und Geschäftsführer Nick Fajt und Cameron Brown dazu, es handele sich um eine geschäftliche Notwendigkeit, um die weitere wirtschaftliche Zukunft des Unternehmens abzusichern. Persönliche Leistungen der betroffenen Mitarbeiter hätten dabei keinerlei Rolle gespielt. Eine konkrete Zahl der Stellenstreichungen nannte Rec Room dagegen leider nicht.

Rec Room wurde im April 2016 von Nicholas Fajt, Cameron Brown, Dan Kroymann, Bilal Orhan, Josh Wehrly, SallyBellyJessica und John Bevis gegründet.