Recur: Neuer Übersichtstrailer

Abseits der formalen Ankündigung im August gab es bisher noch nicht viel von "Recur" zu sehen. Das hat der in Stuttgart ansässige Indie-Entwickler Kaleidoscube jetzt geändert.

Konkret hat man einen frischen Übersichtstrailer zu "Recur" veröffentlicht. Darin erklärt man uns zwei Minuten lang das grundsätzliche Gameplay-Gerüst des kommenden Plattformers. Gleichzeitig können wir uns natürlich auch ein Bild von der Spielwelt machen und den Soundtrack lauschen.

Konzeptionell kombiniert "Recur" bekanntlich temporeiche Plattformer-Action mit einer dichten Erzählung über Zeitmanipulation und Weltuntergang. Als einfacher Postbote erhält der Protagonist darin urplötzlich die Fähigkeit, die Zeit zu beeinflussen - gerade noch rechtzeitig, denn das Ende der Welt steht unmittelbar bevor.

"Recur" ist momentan nur für den PC in der Mache, aber Konsolenfassungen sind ebenfalls durchaus denkbar. Releasefenster ist das nächste Jahr.