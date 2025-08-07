Recur angekündigt

Der in Stuttgart ansässige Indie-Entwickler Kaleidoscube stellt uns "Recur" vor. Dort wurde bereits "A Juggler's Tale" auf die Beine gestellt.

Konzeptionell kombiniert "Recur" temporeiche Plattformer-Action mit einer dichten Erzählung rund um Zeitmanipulation und Weltuntergang. Als einfacher Postbote erhält der Protagonist darin plötzlich die Fähigkeit, die Zeit zu beeinflussen - gerade noch rechtzeitig, denn das Ende der Welt steht unmittelbar bevor.

Um das drohende Unheil abzuwenden, müssen wir komplexe Rätsel lösen, Hindernisse überwinden und mit der Zeit experimentieren. Die abwechslungsreichen Levels fordern dabei nicht nur Reaktion, sondern auch kluges Vorausdenken. Hinter der apokalyptischen Kulisse verbirgt sich nämlich eine tiefgründige Geschichte, die nach und nach entschlüsselt wird.

"Recur" ist aktuell nur für den PC in der Mache, aber Konsolenfassungen sind durchaus denkbar. Releasefenster ist das nächste Jahr.