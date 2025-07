Red Dead Redemption 2 für PlayStation 5 – Gerüchte bekommen neue Nahrung

An Gerüchten zu einem PlayStation 5 Port von "Red Dead Redemption 2" mangelte es in den letzten Wochen nicht. Die Hoffnungen bleiben weiterhin bestehen, denn Rockstar hat den begehrten Port möglicherweise durch einen technischen Fehler vorweggenommen.

So erschien auf der Support-Seite des Western-Action-Adventures kurzzeitig ein als "Online-Migration" betitelter Reiter. Der Begriff kann im Kontext von Gaming als die Übertragung des Fortschrittes von einer auf die andere Plattform gesehen werden, was in diesem Fall von PlayStation 4 zu PlayStation 5 bedeuten würde. Die entsprechende Option wurde rasch aus dem Support entfernt. Die Überzeugung, dass eine PlayStation 5 Version zu "Red Dead Redemption 2" vorbereitet wird, bleibt. Auch wurde im selben Atemzug, wie im X-Post weiter oben, PlayStation 4 als Plattform für "GTA IV" gesichtet.

Ein weiteres Anzeichen kann darin gesehen werden, dass Rockstar kürzlich neue Inhalte für "Red Dead Online" bereitstellte, und zwar Jahre nach der Ankündigung, es würden keine Updates mehr kommen.

