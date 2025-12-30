Red Dead Redemption 2: Geheimnisse nach 7 Jahren immer noch nicht gelöst

"Red Dead Redemption 2"-Fans folgen derzeit einem als "Spider Dream Mystery" bekanntem In-Game-Rätsel. In Hinblick auf den nahenden Release von "GTA 6" – und damit jede Menge weiterer Geheimnisse von Rockstar – arbeitet die Community derzeit mit Hochdruck und vereinten Kräften daran, das Kopfzerbrechen bereitende Mysterium zu lösen. Der aktuelle Stand zu dem Thema wird von dem YouTuber 'Strange Man' zusammengefasst:

Das Video zeigt, dass es 7 Jahre nach Release immer noch Neuland in dem Western-Action-Adventure gibt und das, obwohl der Titel weltweit millionenfach gezockt wird. Kern des Rätsels sind bereits aus "GTA V" bekannte Spinnennetze, die lediglich zu bestimmten Uhrzeiten in der Nacht auftauchen und verborgene Nachrichten offenbaren. Diese führen die Western-Detektive jeweils in eine Himmelsrichtung. Aktuell ist es ein NW für 'Nordwest, gepaart mit dem scheinbaren Symbol einer Gitarre. Die besagte Gitarre wurde in Fort Wallace gefunden, allerdings ist zum aktuellen Zeitpunkt unklar, was es damit auf sich hat und wie es weiter geht. Allerdings steht die Möglichkeit im Raum, dass es sich bei den Hinweisen um geschnittene Inhalte handelt, die gar keine Lösung bieten.