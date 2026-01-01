Gerücht: Frühe Konzeptphase von Red Dead Redemption 3 hat begonnen

Es gibt zwar keine offizielle Bestätigung, aber einiges deutet darauf hin, dass frühe Entwicklungsarbeiten zu "Red Dead Redemption 3" begonnen haben. Dies geben unterschiedliche Quellen an. Bis zu einer Ankündigung und der vollen Produktion ist es aber möglicherweise trotzdem noch mehrere Jahre hin.

Gesagt wird, dass die frühe Produktion bereits 2023 begann, was frühe Entwicklung von narrativen Elementen, potenziellen Charakteren und die Gestaltung der Welt bedeutet. Wie es für Rockstar typisch ist, werden erst Monate und Jahre geplant, bevor eine spielbare Welt erschaffen wird. Es ist zu erwarten, dass diese Arbeiten nach dem Release von "GTA VI" erhöht werden. Aktuelle Stellenanzeigen von Rockstar deuten zudem auf fortschrittliche KI-Systeme, grosse historisch inspirierte offene Welten und dynamisches NPC-Verhalten.

Dass wir uns auf ein weiteres "Red Dead Redemption" freuen können, wurde zuvor von Take-Two Interactive angedeutet, als der Mutterkonzern das Franchise als "permanentes" bezeichnete. Dies bedeutet aber lediglich, dass es langfristige Pläne für das Franchise gibt und nicht zwingend, dass eine Ankündigung bevorsteht.