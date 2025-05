Gerücht: Red Dead Redemption 2 für Switch 2 in Arbeit

Während "Red Dead Redemption 2" für die Nintendo Switch zu 'hardwarehungrig' ist, sieht es für Nintendos Nachfolgerkonsole anders aus. Genau das soll geplant sein, sofern man diesem aktuellen Gerücht Glauben schenken kann.

Exclusive: Red Dead Redemption 2 for Nintendo Switch 2 may arrive this year https://t.co/AgfI3EaNl5