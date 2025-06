Das Gerücht über ein Next-Gen-Upgrade für "Red Dead Redemption 2" ist nicht neu, hat nun aber frische Nahrung bekommen. Auch über eine Switch-2-Umsetzung des Open-World-Titels wird weiterhin gemunkelt.

So sagt der YouTuber und Leaker Nate the Hate, dass Microsoft bei seinem Xbox Showcase ein Next-Gen-Upgrade für "Red Dead Redemption 2" in Aussicht stellen wird. Eine Portierung für Switch 2 soll auch noch in diesem Jahr folgen, wobei hier bezüglich des Releasefensters von Sommer oder Herbst die Rede ist. Wie gut, dass besagte Präsentation schon übermorgen um 19 Uhr stattfindet und wir danach um einiges schlauer sein sollten.

"Red Dead Redemption 2" ist seit 26. Oktober 2018 für PS4 und Xbox One erhältlich. Die PC-Umsetzung folgte am 5. November 2019.