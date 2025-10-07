"Red Dead Online" feiert den ganzen Monat lang Halloween mit der Rückkehr der Belohnungen des Halloween Pass #2 und Call to Arms: Halloween, der Grusel-Variante des klassischen Modus.

Mit zwei neuen Schlachtfeldern im Gepäck bietet "Call to Arms: Halloween" dreifache Belohnungen – ausserdem erhaltet ihr nach Erreichen von Welle 4 die Rafferty-Augenklappe und dürfen für das Erreichen von Welle 8 auf den Nacogdoches-Sattel in karmesinrot und anthrazitgrau umsatteln.

Die Highlights des Monats

3x Gold, RDO$ & XP in Call to Arms: Halloween, das zwei neue Schlachtfelder hinzufügt (in Van Horn und beim Bronte-Anwesen)

in Call to Arms: Halloween, das zwei neue Schlachtfelder hinzufügt (in Van Horn und beim Bronte-Anwesen) 2x RDO$, Gold & XP für alle Telegramm-Missionen

für alle Telegramm-Missionen 2x RDO$, XP & Rollen-XP für alle Schwarzbrennerverkäufe

für alle Schwarzbrennerverkäufe Wieder erhältlich – zeitlich limitierte Kleidung: Bowyer-Stiefel, Ortega-Weste, doppelter Carbow-Patronengurt, gedrungener Ofenrohrzylinder, Morgenfrack, Kosakenmütze und die Schnürhose

Bowyer-Stiefel, Ortega-Weste, doppelter Carbow-Patronengurt, gedrungener Ofenrohrzylinder, Morgenfrack, Kosakenmütze und die Schnürhose Kostenloses Community-Outfit , zusammengestellt von Game2Get

, zusammengestellt von Game2Get Der Halloween Pass #2 kehrt zurück

kehrt zurück 2x RDO$ und XP in den präsentierten Serien: 7. – 13. Oktober: Halloween-Serie – Fear of the Dark, 14. – 20. Oktober: Spoils-of-War-Serie, 21. – 27. Oktober: Halloween-Serie – Dead of Night, 28. Oktober – 3. November: Hardcore-Halloween-Serie – Fear of the Dark

Belohnungen des Monats

Gewinnt die präsentierten Serien dieses Monats, um einen weissen Fernwater-Mantel abzustauben

Spielt in einem permanenten Trupp und erhaltet ein Angebot über 40 % Rabatt auf einen Schwarzbrennergegenstand der Stufen „Etabliert“ oder „Anerkannt“

Erreicht Welle 4, um die Rafferty-Augenklappe aus dem Outlaw-Pass #4 zu erhalten, und Welle 8, um den Nacogdoches-Sattel in karmesinrot und anthrazitgrau zu erhalten

Spielt zu einem beliebigen Zeitpunkt in diesem Monat und erhaltet den schwarzen Covington-Hut und während der Halloween-Woche (26. Oktober bis 3. November) bekommt ihr die schwarz-rote Concho-Hose

Wöchentliche Belohnungen

von 7. – 13. Oktober: Schliesst eine beliebige Schwarzbrenner-Story-Mission ab und erhaltet den schwarz-roten Irwin-Mantel

von 14. – 20. Oktober: Gewinnt eine präsentierte Serie und erhaltet die rote Carver-Hose

von 21. – 27. Oktober: Schliesst einen Schwarzbrenner-Verkauf ab und erhaltet ein Paar schwarze Calhoun-Stiefel

von 28. Oktober – 3. November: Steigt als Schwarzbrenner 5x im Rang auf oder erreicht Schwarzbrenner-Rang 20 und erhaltet die Amador-Stiefel aus dem Outlaw Pass #3

Rabatte für Schwarzbrenner

10 Goldbarren Rabatt beim Kauf von Schwarzbrennereien, 50 % auf Bardekors für die Schwarzbrennereien und 30 % Rabatt auf Gebühren für die Verlegung von Schwarzbrennereien

Weitere Rabatte

Alle Gebühren für Schnellreisen werden ausgesetzt, 50 % Rabatt auf das Heulen-Emote, Nahkampfwaffen, kosmetische Anpassungen für das Jagdmesser, Frisuren, Zahnpflege, Schminke, Augenklappen, Hosen und Ponchos; zusätzlich 30 % Rabatt auf Kosten für Maische, alle Halloween-Masken bei Madam Nazar, Norfolk Roadster und Broschüren zur Munitionsherstellung