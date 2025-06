Red Dead Redemption Schauspieler teased Ankündigung

Wie Rob Wiethoff, der Schauspieler von John Marston aus den "Red Dead Redemption"-Spielen, mitteilt, wird es in der kommenden Woche "aufregende Neuigkeiten" geben. Es ist zwar unklar, ob es sich um eine Ankündigung zu den Action-Adventure von Rockstar Games handelt. Die Rolle des Schauspielers und die Mitteilung in einem "Red Dead Redemption 2"-Stream lassen aber darauf schliessen und natürlich Fans hoffen.

Fest steht, dass Wiethoff ganz schön aufgeregt darüber ist. Ins Deutsche übersetzt sagt er:

"Ich habe so aufregende Neuigkeiten. Ich kann sie im Moment nicht mit euch teilen, und es macht mich völlig fertig. Am Ende dieser Woche, hoffentlich früher, nicht gleich morgen, aber auf jeden Fall vor Freitag.... oh mein Gott, was für Neuigkeiten ich zu verkünden habe. Und ich werde nicht der einzige sein, der sie mitteilt. Ich kann es kaum erwarten, dass ihr erfahrt, was los ist. Und das ist alles, was ich sagen kann. Das ist das einzige, woran ich im Moment denken kann. Und ihr werdet es früh genug erfahren. Und ich kann es nicht erwarten, dass ihr es erfahrt. Ich bin so aufgeregt, aber ich kann wirklich an nichts anderes denken, ausser daran, dieses Spiel zu spielen. Ich kann an nichts anderes denken, als an das, was ich euch unbedingt sagen will."