Thanksgiving in Red Dead Online

Händlerboni und das Rexroad-Outfit kehrt zurück

Thanksgiving steht vor der Tür und Händler in "Red Dead Online" dürfen sich über erhöhte Auszahlungen und eine Reihe weiterer Boni freuen, darunter sagenhafte 10x RDO$ auf Truthahnverkäufe und 2x Belohnungen auf Händlerverkäufe.

Zudem haben Spieler erneut die Möglichkeit, alle Komponenten des Rexroad-Outfits (das nur für eine begrenzte Zeit zurückkehrt) durch das Absolvieren verschiedener Aktivitäten im Laufe des Monats zusammenzustellen.

Highlights des Monats

  • 3x RDO$ und XP für das Free Roam Event „Handelsweg“
  • 2x Händlermaterialien beim Verkauf perfekter Kadaver, Pelze, Felle und Tierhäute an Cripps
  • 2x RDO$, XP und Rollen-XP für alle Händlerverkäufe
  • 10x RDO$ für Truthahnverkäufe in der Thanksgiving-Woche (25. November – 1. Dezember)
  • Wieder erhältlich – zeitlich limitierte Kleidung: Die Donau- und Tasmane-Outfits, die Porter-Jacke, die Macbay-Jacke, das Chambliss-Korsett sowie die Waschbärmütze
  • Ein kostenloses Community-Outfit zusammengestellt von Victorian_Cowgirl von r/RedDeadFashion
  • 3x RDO$, Gold und XP für die präsentierten Serien: 4. November – 10. November: Hardcore-Eliminierungsserie, 11. November – 17. November: Hardcore-Overrun-Serie, 18. November – 24. November: Explosive Serie, 25. November – 1. Dezember: Hardcore-Shootout-Serie
  • Stellt alle Komponenten des Rexroad-Outfits (aus dem Outlaw-Pass #2 und nur für kurze Zeit zurück), indem ihr die folgenden Aktivitäten abschliesst: Händler der Stufe 20 erhalten beim Einloggen den Rexroad-Mantel, Absolviert alle täglichen Händler-Herausforderungen und erhaltet die Rexroad-Hose, Schliesst einen Händlerverkauf ab und erhaltet die Rexroad-Stiefel, Nehmt am Free Roam Event „Handelsweg“ teil und erhaltet die getönte Belcourt-Brille, Stellt einen Gegenstand an eurem Lagerfeuer her und ihr bekommt das Rexroad-Hemd und die -Weste

Wöchentliche Belohnungen:

  • vom 4. - 10. November: Spielt eine beliebige Aktivität mit einem permanenten Trupp, um die Schatzkarte für Citadel Rock als Belohnung zu erhalten
  • vom 11. - 17. November: Schliesst diese Woche 5 tägliche Herausforderungen ab, um ein Angebot über 8 Goldbarren Rabatt auf einen beliebigen Rollen-Einführungsgegenstand zu erhalten
  • vom 18. - 24. November: Schliesst einen Händlerverkauf ab, um die Schatzkarte für Bluewater Marsh als Belohnung zu erhalten

  • vom 25. November – 1. Dezember: Spielt in der Thanksgiving-Woche Red Dead Online und sichert euch das Rexroad-Halstuch, den Rexroad-Hut und 50 Kleinwildpfeile

  • Kostenlose Speisen, Getränke und Verpflegung in allen Saloons von 25. November – 1. Dezember

  • Keine Gebühren für die Gründung permanenter Trupps
  • Rabatte: 5 Goldbarren Rabatt auf den Schlachttisch, 40 % auf Händler-Rollengegenstände der Stufen „angehend“ und „aufstrebend“, Lagerflaggen und -stile, den Jagdwagen, Kladruber, Fähigkeitskarten, ausserdem 30 % Rabatt auf den verbesserten Bogen, Waffengürtel, Hosen, Hemden und das Haraway-Outfit.
Quelle: Rockstar
Red Dead Redemption 2PCPlayStation 4Xbox One

