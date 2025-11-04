Thanksgiving in Red Dead Online

Thanksgiving steht vor der Tür und Händler in "Red Dead Online" dürfen sich über erhöhte Auszahlungen und eine Reihe weiterer Boni freuen, darunter sagenhafte 10x RDO$ auf Truthahnverkäufe und 2x Belohnungen auf Händlerverkäufe.

Zudem haben Spieler erneut die Möglichkeit, alle Komponenten des Rexroad-Outfits (das nur für eine begrenzte Zeit zurückkehrt) durch das Absolvieren verschiedener Aktivitäten im Laufe des Monats zusammenzustellen.

Highlights des Monats

3x RDO$ und XP für das Free Roam Event „Handelsweg“

für das Free Roam Event „Handelsweg“ 2x Händlermaterialien beim Verkauf perfekter Kadaver, Pelze, Felle und Tierhäute an Cripps

beim Verkauf perfekter Kadaver, Pelze, Felle und Tierhäute an Cripps 2x RDO$, XP und Rollen-XP für alle Händlerverkäufe

für alle Händlerverkäufe 10x RDO$ für Truthahnverkäufe in der Thanksgiving-Woche (25. November – 1. Dezember)

für Truthahnverkäufe in der Thanksgiving-Woche (25. November – 1. Dezember) Wieder erhältlich – zeitlich limitierte Kleidung: Die Donau- und Tasmane-Outfits, die Porter-Jacke, die Macbay-Jacke, das Chambliss-Korsett sowie die Waschbärmütze

Die Donau- und Tasmane-Outfits, die Porter-Jacke, die Macbay-Jacke, das Chambliss-Korsett sowie die Waschbärmütze Ein kostenloses Community-Outfit zusammengestellt von Victorian_Cowgirl von r/RedDeadFashion

3x RDO$, Gold und XP für die präsentierten Serien: 4. November – 10. November: Hardcore-Eliminierungsserie, 11. November – 17. November: Hardcore-Overrun-Serie, 18. November – 24. November: Explosive Serie, 25. November – 1. Dezember: Hardcore-Shootout-Serie

für die präsentierten Serien: 4. November – 10. November: Hardcore-Eliminierungsserie, 11. November – 17. November: Hardcore-Overrun-Serie, 18. November – 24. November: Explosive Serie, 25. November – 1. Dezember: Hardcore-Shootout-Serie Stellt alle Komponenten des Rexroad-Outfits (aus dem Outlaw-Pass #2 und nur für kurze Zeit zurück), indem ihr die folgenden Aktivitäten abschliesst: Händler der Stufe 20 erhalten beim Einloggen den Rexroad-Mantel, Absolviert alle täglichen Händler-Herausforderungen und erhaltet die Rexroad-Hose, Schliesst einen Händlerverkauf ab und erhaltet die Rexroad-Stiefel, Nehmt am Free Roam Event „Handelsweg“ teil und erhaltet die getönte Belcourt-Brille, Stellt einen Gegenstand an eurem Lagerfeuer her und ihr bekommt das Rexroad-Hemd und die -Weste

Wöchentliche Belohnungen: