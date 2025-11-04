Thanksgiving in Red Dead Online

Thanksgiving steht vor der Tür und Händler in "Red Dead Online" dürfen sich über erhöhte Auszahlungen und eine Reihe weiterer Boni freuen, darunter sagenhafte 10x RDO$ auf Truthahnverkäufe und 2x Belohnungen auf Händlerverkäufe.
Zudem haben Spieler erneut die Möglichkeit, alle Komponenten des Rexroad-Outfits (das nur für eine begrenzte Zeit zurückkehrt) durch das Absolvieren verschiedener Aktivitäten im Laufe des Monats zusammenzustellen.
Highlights des Monats
- 3x RDO$ und XP für das Free Roam Event „Handelsweg“
- 2x Händlermaterialien beim Verkauf perfekter Kadaver, Pelze, Felle und Tierhäute an Cripps
- 2x RDO$, XP und Rollen-XP für alle Händlerverkäufe
- 10x RDO$ für Truthahnverkäufe in der Thanksgiving-Woche (25. November – 1. Dezember)
- Wieder erhältlich – zeitlich limitierte Kleidung: Die Donau- und Tasmane-Outfits, die Porter-Jacke, die Macbay-Jacke, das Chambliss-Korsett sowie die Waschbärmütze
- Ein kostenloses Community-Outfit zusammengestellt von Victorian_Cowgirl von r/RedDeadFashion
- 3x RDO$, Gold und XP für die präsentierten Serien: 4. November – 10. November: Hardcore-Eliminierungsserie, 11. November – 17. November: Hardcore-Overrun-Serie, 18. November – 24. November: Explosive Serie, 25. November – 1. Dezember: Hardcore-Shootout-Serie
- Stellt alle Komponenten des Rexroad-Outfits (aus dem Outlaw-Pass #2 und nur für kurze Zeit zurück), indem ihr die folgenden Aktivitäten abschliesst: Händler der Stufe 20 erhalten beim Einloggen den Rexroad-Mantel, Absolviert alle täglichen Händler-Herausforderungen und erhaltet die Rexroad-Hose, Schliesst einen Händlerverkauf ab und erhaltet die Rexroad-Stiefel, Nehmt am Free Roam Event „Handelsweg“ teil und erhaltet die getönte Belcourt-Brille, Stellt einen Gegenstand an eurem Lagerfeuer her und ihr bekommt das Rexroad-Hemd und die -Weste
Wöchentliche Belohnungen:
- vom 4. - 10. November: Spielt eine beliebige Aktivität mit einem permanenten Trupp, um die Schatzkarte für Citadel Rock als Belohnung zu erhalten
- vom 11. - 17. November: Schliesst diese Woche 5 tägliche Herausforderungen ab, um ein Angebot über 8 Goldbarren Rabatt auf einen beliebigen Rollen-Einführungsgegenstand zu erhalten
- vom 18. - 24. November: Schliesst einen Händlerverkauf ab, um die Schatzkarte für Bluewater Marsh als Belohnung zu erhalten
vom 25. November – 1. Dezember: Spielt in der Thanksgiving-Woche Red Dead Online und sichert euch das Rexroad-Halstuch, den Rexroad-Hut und 50 Kleinwildpfeile
Kostenlose Speisen, Getränke und Verpflegung in allen Saloons von 25. November – 1. Dezember
- Keine Gebühren für die Gründung permanenter Trupps
- Rabatte: 5 Goldbarren Rabatt auf den Schlachttisch, 40 % auf Händler-Rollengegenstände der Stufen „angehend“ und „aufstrebend“, Lagerflaggen und -stile, den Jagdwagen, Kladruber, Fähigkeitskarten, ausserdem 30 % Rabatt auf den verbesserten Bogen, Waffengürtel, Hosen, Hemden und das Haraway-Outfit.