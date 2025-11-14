Red Dead Redemption kommt für weitere Plattformen

Nachdem bereits eine entsprechende Alterseinstufung aufgetaucht war, folgte schnell die offizielle Ankündigung von Rockstar. Oder mit anderen Worten wird "Red Dead Redemption" schon im Dezember für weitere Plattformen veröffentlicht. Einen Trailer zu den kommenden Portierungen hat man ebenfalls parat.

Demnach erscheint "Red Dead Redemption" am 2. Dezember auch für PS5, Xbox Series X, Switch 2, iOS und Android. Ein kostenloses Next-Gen-Upgrade ist innerhalb der jeweiligen Konsolenfamilie möglich und auch unsere alten Spielstände können wir problemlos übernehmen.

Spieler von "Red Dead Redemption" auf PS5 und Xbox Series X können sich auf ein flüssiges Erlebnis mit 60 Bildern pro Sekunde, eine verbesserte Bildqualität, HDR-Unterstützung und Auflösungen von bis zu 4K freuen. Auf der Switch 2 wurden die Vorteile der neuen Hardware voll ausgeschöpft, wodurch Unterstützung für DLSS, HDR, Maussteuerung und das gleiche flüssige Gameplay mit 60 Bildern pro Sekunde bei hoher Auflösung geboten wird.

"Red Dead Redemption" erschien in PAL-Gefilden am 21. Mai 2010 für PS3 und Xbox 360. PS4 und Switch folgten am 17. August 2023. Der PC wurde schliesslich am 29. Oktober 2024 versorgt.