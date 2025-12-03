Red Dead Redemption & Undead Nightmare

Jetzt erstmals auf iOS- und Android-Mobilgeräten verfügbar und kostenlos für Abonnenten von Netflix: Erlebt John Marstons Reise durch die Weiten des amerikanischen Westens und Mexikos auf der Suche nach den letzten überlebenden Mitgliedern der berüchtigten Van-der-Linde-Gang in "Red Dead Redemption" und seinen Kampf gegen eine ansteckende Zombieplage in "Undead Nightmare" ...

"Red Dead Redemption und Undead Nightmare" sind jetzt übrigens auch für PlayStation 5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch 2 erhältlich – mit kostenlosen Upgrades und Verbesserungen für Besitzer der Versionen für PS4, Xbox One und Nintendo Switch sowie der Möglichkeit, den Spielfortschritt zu übernehmen. Die neuen Konsolenversionen wurden in Kollaboration mit Double Eleven und Cast Iron Games erstellt und sind ab sofort auch in der Spielebibliothek von GTA+ und im Spielekatalog von PlayStation Plus verfügbar.